تقرير: خامنئي ينتقل إلى ملجأ تحت الأرض وسط مخاوف من هجوم أمريكي

أفادت قناة إيران الدولية، اليوم السبت، أن "المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، انتقل إلى ملجأ خاص تحت الأرض في طهران، بعد أن قيّم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين ازدياد خطر هجوم أمريكي محتمل".

https://x.com/i/web/status/2015054023972311373 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وُصف الملجأ بأنه موقع محصّن ذو أنفاق متصلة. وتشير المعلومات أيضاً إلى أن مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الأعلى، قد تولى إدارة مكتب المرشد بشكل يومي، ويُعدّ قناة الاتصال الرئيسية مع السلطة التنفيذية في الحكومة الإيرانية.