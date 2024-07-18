الحاخام يوسف يؤيد الصفقة :" ليس هناك ما يمكن القيام به، سيتم إطلاق سراح الإرهابيين القتلة – لكن هذا هو إنقاذ الحياة العصري"

تم تسجيل الحاخام يتسحاق يوسف اليوم (الخميس) وهو يتحدث علناً لصالح صفقة إطلاق سراح المختطفين. وقال الحاخام: "دعوهم ينهوا هذه الصفقات بالفعل. ليس هناك ما يمكن القيام به، إنهم يطلقون سراح الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ولكن هذا هو ’إنقاذ الروح’ العصري".

🎥: مكتب الصحافة الحكومي

وقال مقر أهالي عودة المختطفين: "نبارك حاخام ريشون لتسيون المنتهية ولايته الحاخام يتسحاق يوسف على دعمه العلني لصفقة نتنياهو المطروحة الآن على الطاولة وتصريحه المهم وغير العادي: 'عسى أن تتم الصفقة بسرعة' !'

موقف الحاخام يعبر عن موقف شعب وأمة بأكملها تدعم عودة جميع المختطفين الـ 120 والأحياء لإعادة تأهيلهم والقتلى من أجل دفنهم بشكل لائق في بلدهم".