نتنياهو ينتقد "انتهاك" حماس لاتفاقها مع إسرائيل حتى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، "لن نتقدم في هذه الخطة إلا بعد أن نحصل على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كما تم الاتفاق" وتابع "إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك للاتفاق"، وأضاف"المسؤولية تقع على عاتق حماس وحدها"،منتقدا حركة حماس انتهكت شروط اتفاقها مع إسرائيل حتى قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ولحد الساعة( السابعة و 23 دقيقة من مساء اليوم السبت)، لم تقدم حماس أسماء الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، غدا الأحد، في انتهاك لشروط وقف إطلاق النار التي تنص على إبلاغ هذه المعلومات قبل 24 ساعة.

وقال نتنياهو بعد حوالي ثلاث ساعات من الموعد المقرر لتقديم الأسماء: "لن نمضي قدمًا في الخطوط العريضة حتى نتلقى قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، كما هو متفق عليه. لن تتسامح إسرائيل مع انتهاكات الاتفاق. تقع المسؤولية الوحيدة على عاتق حماس".