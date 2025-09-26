ألمانيا: مطعم بيتزا يمنع الإسرائيليين من الدخول، والسفارة الإسرائيلية تندد بـ"العودة إلى ثلاثينيات القرن الماضي"

أثار مطعم بيتزا في مدينة فورث، بافاريا، جدلاً حاداً بعد نشره لافتة تمنع الزبائن الإسرائيليين من الدخول بسبب حرب غزة، وفقاً لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وكان مطعم "بيتزا زولو"، المصنف من بين أفضل عشرة مطاعم بيتزا في العالم وفقاً لتصنيف دولي، قد نشر رسالة أعلن فيها أنه "لن يقبل الإسرائيليين في مطعمه". وزعم المطعم أن قراره "ليس سياسياً ولا عنصرياً"، وأنه سيرحب بالإسرائيليين مجدداً "عندما يقررون فتح أعينهم وآذانهم وقلوبهم".

كما نصت اللافتة على "حبه لجميع البشر" وتعارض جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وسرعان ما أثارت هذه المبادرة غضب الجالية اليهودية المحلية، مما أجبر أصحابها على إزالة اللافتة بعد ساعات قليلة. ويُعد هذا الجدل حساساً بشكل خاص في فورث، المدينة ذات التاريخ العريق في الترحيب باليهود منذ العصور الوسطى، والتي تضم الآن متحفاً يهودياً شهيراً. كان رد فعل السفارة الإسرائيلية في برلين فوريًا: "عادت ثلاثينيات القرن الماضي، هذه المرة في فورث. هذا ليس احتجاجًا أو سوء فهم، بل معاداة واضحة للسامية"، ونددت البعثة الدبلوماسية، داعيةً الشرطة والقضاء الألمانيين إلى التدخل.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من حادثة مماثلة أخرى في مدينة فلنسبورغ، حيث كتب صاحب متجر متخصص: "اليهود ممنوعون من الدخول إلى هنا! لا شيء شخصي. لا معاداة للسامية. ببساطة لا أطيقكم".

رد السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، بقوة على منصة"إكس"، مقارنًا ذلك بالعصر النازي: "عادت ثلاثينيات القرن الماضي! في فلنسبورغ، تعود لافتات "ممنوع دخول اليهود" إلى الظهور في واجهات المتاجر عام 2025. الأمر يشبه تمامًا ما كان عليه الحال آنذاك: خطوة بخطوة، لافتة تلو الأخرى. إنها نفس الكراهية، ولكن بأسلوب مختلف". وحذر من التقليل من أهمية مثل هذه الإيماءات، مؤكدا أن "هذه الخطابات لا تنتهي أبدا دون عواقب"، ودعا السياسيين الألمان إلى التحرك بسرعة "قبل أن تتحول الأقوال إلى أفعال".