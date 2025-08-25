"الحوثيون يمتلكون أسلحة بيولوجية ولن يتأثروا من الهجمات الإسرائيلية"

"الحوثيون يصعدون من خطواتهم ولديهم أسلحة جديدة جدا تشمل تقنيات هندية وتكنلوجيا صينية والسلاح الروسي"

قصف على صنعاء - ارشيف
قصف على صنعاء - ارشيفPhoto from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law

بعد الضربات الإسرائيلية في صنعاء والتي استهدفت المجمع الرئاسي وتم خلالها إطلاق 35 صاروخا ردا على صاروخ إنشطاري أطلقه الحوثيون الجمعة تجاه إسرائيل، أكد د.عبد الكريم الأنسي- أستاذ العلوم السياسية أن هذه الضربات "لن تردع الحوثيين" مؤكدا على أنهم يمتلكون ترسانة صاروخية متنوعة "بينها أسلحة بيولوجية" لمشاهدة مداخلته كاملة.

Video poster
وخلال حديثه عن الترسانة الصاروخية التي يمتلكها الحوثي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي قال إن :" أود أن أقول لكم معلومة حصرية بأنه قبل فترة وصلت في حاضنات مبردة أسلحة معينة قد تستخدم كبداية الأسلحة البيولوجية" وقال إن "الحوثيون يصعدون من خطواتهم ولديهم أسلحة جديدة جدا تشمل تقنيات هندية وتكنلوجيا صينية والسلاح الروسي والرؤوس المحملة والصواريخ المراوغة والانشطارية.. كما تمتلك صنعاء الصواريخ الفرط صوتيه وهي عدة مستويات"

Video poster
هذا المساء: "الحوثي لن يتأثر من أي هجوم ويمتلك أسلحة بيولوجية"
