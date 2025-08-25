"الحوثيون يمتلكون أسلحة بيولوجية ولن يتأثروا من الهجمات الإسرائيلية"

قد يعجبك أيضًا -

بعد الضربات الإسرائيلية في صنعاء والتي استهدفت المجمع الرئاسي وتم خلالها إطلاق 35 صاروخا ردا على صاروخ إنشطاري أطلقه الحوثيون الجمعة تجاه إسرائيل، أكد د.عبد الكريم الأنسي- أستاذ العلوم السياسية أن هذه الضربات "لن تردع الحوثيين" مؤكدا على أنهم يمتلكون ترسانة صاروخية متنوعة "بينها أسلحة بيولوجية" لمشاهدة مداخلته كاملة.

وخلال حديثه عن الترسانة الصاروخية التي يمتلكها الحوثي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي قال إن :" أود أن أقول لكم معلومة حصرية بأنه قبل فترة وصلت في حاضنات مبردة أسلحة معينة قد تستخدم كبداية الأسلحة البيولوجية" وقال إن "الحوثيون يصعدون من خطواتهم ولديهم أسلحة جديدة جدا تشمل تقنيات هندية وتكنلوجيا صينية والسلاح الروسي والرؤوس المحملة والصواريخ المراوغة والانشطارية.. كما تمتلك صنعاء الصواريخ الفرط صوتيه وهي عدة مستويات"

الحلقة كاملة: