الإعلان عن وفاة الحارس ضحية الهجوم بفأس بالمنطقة الصناعية قرب قلقيلية

أعلن مستشفى بلينسون في بيتاح تكفا عن وفاة الحارس الأمني الإسرائيلي جدعون بيري الذي هوجم بمطرقة من قبل مهاجم في المنطقة الصناعية براون قرب قلقيلية، ولم يتم إمساك منفذ العملية.

وتمت مهاجمة الحارس بفأس بوقت سابق اليوم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة "كدوميم" ، وقام المهاجم والذي كان يعمل في المصنع الذي تمت فيه مهاجمة الحارس، وقام بسرقة سلاح الحارس وفر من المكان بمركبة إسرائيلية.

الحارس بجيل (40 عاما) وهو من مستوطنة كدوميم أصيب بصورة حرجة برأسه، وتلقى العلاج الطبي من قبل قوة عسكرية ونقل الى مستشفى بلينسون فاقدا للوعي. وبعدها أعلن المستشفى لاحقا عن فشل جهوده لإنقاذ حياته والاعلان عن وفاته.

المهاجم هو عامل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية، سرق سلاح الحارس الشخصي وفر من المكان بمركبة إسرائيلية. وتقوم القوات الإسرائيلية بعمليات مطاردة لإلقاء القبض عليه.