بعد دعوة مشعل فتح جبهات جديدة، الهباش يرد " الشعارات الكاذبة لن تحقق شيئا وهجوم السابع من أكتوبر جعل نتنياهو بوضع أفضل"

رد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش خلال مقابلة مع قناة "العربية" على تصريحات خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج بشأن إشادته لما وصفة "بالإنجازات والمكاسب التي حققها هجوم السابع من أكتوبر"، وأكد الهباش أن "الشعارات الكاذبة لن تحقق مصلحة أو تحمي مواطناً"، واتهم الهباش إيران بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية، واعتبر أنها لم تدعم الشعب الفلسطيني بل إنها تاجرت بدمه فقط.

واعتبر الهباش خلال حديثه مع العربية أن "حماس فضلت التحالفات الخارجية على المصلحة الوطنية". وشدد على أن: "أولويتنا وقف الحرب وليست المتاجرة بالدم الفلسطيني". واعتبر الهباش أن "هجوم السابع من أكتوبر جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوضع أفضل".واعتبر أن "الانتصار الحقيقي يكمن في حماية الشعب الفلسطيني". مضيفا "من لا يريد الوحدة أو المصالحة يخدم مصالح نتنياهو".

وجاءت تصريحات الهباش ردا على تصريحات خالد مشعل الذي "اعتبر أن صورة الردع الإسرائيلية تحطمت في السابع من أكتوبر الماضي، على الرغم من بعض المكاسب الإسرائيلية التي تحققت مؤخرا في لبنان" واعتبر أن "خسائر محور المقاومة تكتيكية بينما خسائر إسرائيل استراتيجية"، وطالب بفتح جبهات جديدة خصوصا في الضفة الغربية. وخلال كلمته شكر كل من ساند حماس "في لبنان وايران واليمن والعراق، وضحوا من أجلنا، وعلى رأسهم حسن نصر الله".