تقرير: إردوغان يستبعد أن تطلب قطر من حماس مغادرة أراضيها

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن رأيه حول الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن خروج حماس من قطر وقال "إنه لا يعتقد أن قطر "ستتخذ مثل هذه الخطوة".

وأضاف في حديث للصحفيين خلال عودته من بغداد أن "ما يهم الآن ليس أين يوجد زعماء حماس، بل الوضع في غزة"، على ما جاء في تقرير للحرة.

وبحسب الرئيس التركي لم تصله أي معلومات عن موقف قطر في هذه القضية. وقال واصفا علاقة أمير قطر بزعماس حماس: "صدقه تجاههم موقفه تجاههم هو دائما مثل أحد أفراد الأسرة، ولا أعتقد أن هذا الموقف سيتغير في المستقبل".

وشاعت أنباء مؤخرا عن نية قطر استبعاد مكتب حماس من أراضيها على خلفية تعثر المفاوضات والضغوطات التي تتعرض لها حسب ما جاء في "وول ستريت جورنال" الأميركية، السبت الماضي. وتحدث مسؤولون عرب عن أن حماس تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين على الأقل في المنطقة لبحث إمكانية استقبال قادتها السياسيين، من بينها سلطنة عُمان وفق تكهنات إلا ان الأخيرة رفضت التعقيب.

Chaim Goldberg/Flash90

وصادف أن رشحت تلك الأنباء تزامنًا مع وصول رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قبل يومين إلى إسطنبول، وفي أعقاب تصريح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قرار الدوحة تقييم دور الوساطة الذي تؤديه منذ أشهر لفض النزاع في غزة في حين نالها نصيب من الانتقادات الحادة من جانب إسرائيل وأطراف يمينية أميركية ما جعل السفارة لدى الولايات المتحدة إلى الدفع ببيان قالت فيه إنها فوجئت بالتصريحات التي أدلى بها عضو الكونغرس الأميركي، ستيني هوير، عن أزمة الرهائن المحتجزين بقطاع غزة وتهديده "بإعادة تقييم" العلاقات الأميركية مع قطر.