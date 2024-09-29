الولايات المتحدة الأمريكية: ربما تكون إسرائيل قد بدأت مناورة محدودة في لبنان بالقرب من الحدود

بعد اغتيال حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله، قدر مسؤولون أمريكيون صباح اليوم (الأحد) أن إسرائيل قد تبدأ في الأيام المقبلة أو حتى بدأت بالفعل مناورة برية "على نطاق صغير" في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، وكل ذلك من أجل إلحاق الضرر وتعطيل جميع مواقع حزب الله، حسبما ورد في شبكة ABC صباح اليوم (الأحد).

وذكر المسؤولان الكبيران أنه "يبدو أن إسرائيل لم تقرر بعد بشكل كامل ما إذا كانت ستشن عملية برية أم لا، لكنها مستعدة للقيام بذلك". وأضافوا "إذا جرت عملية برية فمن المتوقع أن يكون نطاقها محدودا".

وقال المسؤولان: "المفتاح هو تحقيق التعهد للمواطنين بأن عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين من شمال البلاد سيتمكنون من العودة إلى بيوتهم. وللقيام بذلك، فإن قطع رأس حزب الله ليس كافيا".

في غضون ذلك، ذكر مسؤولون أميركيون أنهم تلقوا "إخطاراً قبل بضع دقائق على أفضل تقدير" قبل اغتيال حسن نصر الله يوم الجمعة الماضي. وكما تذكرون، قُتل زعيم منظمة حزب الله نهاية هذا الأسبوع في هجوم للجيش الإسرائيلي على مقر المنظمة تحت الأرض في الضاحية الجنوبية.