اتصالات أولية بين إدارة ترامب وحكومة الشرع|| وهذه هي المطالب الأمريكية

سلمت الولايات المتحدة النظام الجديد في سوريا قائمة شروط تطالب دمشق بتنفيذها مقابل رفع واشنطن بعض عقوباتها - هذا ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء مساء اليوم (الثلاثاء). ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى ستة مصادر "على دراية جيدة بالتفاصيل"، فإن أحد مطالب إدارة ترامب من الإدارة الجديدة لأحمد الشرع هو ألا يشغل أي مواطن أجنبي منصبا حكوميا رفيعا، ربما لمنع الوضع الذي تحصل فيه العناصر الجهادية خارج سوريا على موطئ قدم سلطوي.

وبحسب تقرير رويترز هذا المساء فإن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون المشرق ناتاشا بارشاسكي سلمت قائمة المطالب السورية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر دعم سوريا الذي عقد في بروكسل الأسبوع الماضي. وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن القائمة ولا عن اللقاء بين الاثنين، وهو أول اتصال مباشر بين النظام الجديد في دمشق وإدارة ترامب.

وبحسب رويترز، تطالب الولايات المتحدة، في قائمة سلمت إلى السوريين، الحكومة الجديدة في دمشق بتدمير أي بقايا من مخزونات الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد والتعاون في الحرب ضد الإرهاب. وهناك مطلب آخر يتمثل في التأكد من عدم تعيين المقاتلين الأجانب في مناصب عليا في هيكل الحكم الجديد في سوريا. تجدر الإشارة إلى أن حكومة الشرع عينت بالفعل العديد من المعارضين السابقين الذين جاءوا إلى سوريا من دول أخرى - بما في ذلك الأويغور والأردنيين والأتراك - في مناصب هامة في وزارة دفاعها، وهي الخطوة التي أثارت القلق حول العالم.

وفي القائمة، طلبت واشنطن أيضًا من دمشق تعيين جهة اتصال لمساعدة الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأمريكي الذي اختفى في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن. وفي مقابل الامتثال لجميع المطالب، ستوافق الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات - رغم أنه ليس من الواضح أي منها. ويأتي هذا الوعد في الوقت الذي تسعى فيه سوريا بشدة إلى تخفيف العقوبات لإعادة تشغيل اقتصادها، الذي انهار خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية.