إسرائيل: الكنيست يصادق على استمرار قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية

صادق الكنيست الإسرائيليي على مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، بـ 63 صوتاً مقابل57 ، بمن فيهم وزير الأمن الإسرائيلي يوأف غالانت، وقال رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، على هامش الجلسة العامة بعد تصويت جالانت: "إنه وقح، يجب إقالته"، وبعد التصويت سيحال القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن،

واجتمعت الهيئة العامة للكنيست الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) لبحث تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد الذي تم طرحه في الكنيست السابقة، ثم تم إقراره في القراءة الأولى. جرت المناقشات رغم الاعتراضات حتى داخل الائتلاف - لكن في النهاية صوت جميع أعضائه باستثناء غالانت لصالحه، وكانت النتيجة النهائية، 63 مؤيدا، 57 معارضا.

وكشف موقع "واينت" أن غالانت سيصوت ضد مشروع القانون، وحضر إلى الجلسة العامة قبل التصويت، وقال في رسالة لأعضاء الليكود: "لم يفت الأوان بعد للتوصل إلى اتفاق، يجب ألا نمارس سياسات تافهة بشأن ظهورهم الكبيرة للجنود" وقال في وقت لاحق على منصة"إكس": "شعب إسرائيل يتوق إلى الاتفاقات - التغييرات الوطنية يتم تنفيذها بتوافق واسع".

ومن جهته أوضح عضو الكنيست يولي إدلشتين، رئيس اللجنة،"تواجه إسرائيل تحديات معقدة، ومهمتنا هي أن نوفر لها كل الظروف اللازمة للفوز. وسيكون الاعتبار الرئيسي هو توفير حل حقيقي ودقيق، الإجابة على احتياجات الجيش الإسرائيلي. إنه ضروري وليس لدينا خيار آخر" وتابع "نحن جميعا بحاجة إلى جيش إسرائيلي كبير وفعال وقوي، وجيش يحتاج إلينا جميعا، سنفعل ذلك بطريقة نظيفة وواقعية وبالتعاون مع جميع الأطراف".