على خلفية الاشتباكات العنيفة في البلدات الدرزية في سوريا، صرح د.ايدي كوهين :"الدروز خط أحمر بالنسبة لإسرائيل والعلويون سيصبحون كذلك، هناك أمور خفية وراء الكواليس تحدث بالنسبة للعلويين". لمشاهدة تصريحاته في الفيديو المرفق

وأكد كوهين خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي تقدمه لورين وهبي أن :"التدخل الإسرائيلي الذي تلوح به إسرائيل لحماية الدروز هو لإنقاذهم من المجازر التي يمكن أن ترتكب بحقهم" وأضاف أنه "العلويين سيكونون قريبا خط أحمر بالنسبة إلى إسرائيل ، هناك أمور خفية تحدث وراء الكواليس حاليا لا يمكن الحديث عنها حاليا".

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