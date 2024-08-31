إيران: إقالة قائد شرطة بلدة لاهيجان بعد وفاة رجل أثناء احتجازه

أعلنت الشرطة الإيرانية إقالة قائد بلدة لاهيجان بإقليم جيلان شمالي البلاد، بعد وفاة محمد مير موسوي (36 عاما) أثناء احتجازه في مخفر الشرطة ويأتي هذا القرار، النادر في المشهد الأمني ​​الإيراني، في سياق التوترات المستمرة حول ممارسات الشرطة في البلاد.

وبحسب السلطات، فقد تم اعتقال موسوي في 22 يوليو/تموز المنصرم بعد تورطه في مشاجرة. ولا تزال الظروف الدقيقة لوفاته غير واضحة، وتنتظر الشرطة التقرير الطبي النهائي.

وفي السياق قالت منظمة هينجاو لحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، أن "موسوي ربما مات بسبب التعذيب أثناء الاحتجاز"، وأمام خطورة الأمر، أمر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بفتح تحقيق. من جانبها، اعترفت الشرطة بأوجه القصور، فأوقفت عدداً من الضباط المتورطين عن العمل وأحالتهم إلى العدالة.

ويظهر رد الفعل السريع من جانب السلطات حساسية متزايدة تجاه التداعيات المحتملة لمثل هذه الحوادث، في بلد لا يزال يتميز بالمظاهرات الحاشدة التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022. وتحيي قضية موسوي الجدل حول ظروف الاحتجاز وأساليب الاستجواب في إيران. . وهو يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في التوفيق بين الأمن الداخلي واحترام حقوق الإنسان، في سياق المراقبة الدولية المتزايدة.