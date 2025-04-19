عائلات الرهائن:"ننادي بإعادة جميع الرهائن، اتفاق ينهي الحرب"

أطلقت عائلات الرهائن الإسرائيليين صرخة إنذار خلال تجمع حاشد عند بوابة بيجين، في اليوم الـ561 لأسر أحبائهم في قطاع غزة،في حين يبدو أن المفاوضات بشأن الاتفاق قد وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود.

وتقول إيناف زانجاوكر، والدة أحد الرهائن: "بدلاً من تحقيق اختراق من شأنه تحرير الرهائن، نواجه فشلاً آخر في المفاوضات، منذ أشهر، ننادي بأن السبيل الوحيد لإعادة الجميع هو اتفاق ينهي الحرب. هذه إرادة الشعب، وهي في مصلحة إسرائيل".

وتتهم عائلات الرهائن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر بتخريب المفاوضات لأسباب شخصية. "نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأسباب شخصية ويدفن الرهائن في الأنفاق"، يقولون بمرارة:"لماذا نخدع شعباً بأكمله من خلال اقتراح اتفاق عالمي ثم نفشله قبل المرحلة (ب) ونستأنف القتال على حساب الرهائن؟"وتابعوا"لماذا لم تتقدم حتى الآن بمبادرة إسرائيلية لإعادة كافة الرهائن دفعة واحدة مقابل وقف الحرب؟"

وتشعر العائلات بالقلق أيضًا بشأن مصير رفات ثلاث رهائن لم تتم إعادتهن بعد، وتندد بما يسمونه "الاختيار" بين الرهائن.

نداء إلى الرئيس ترامب

وفي لفتة مهمة، خاطبت العائلات أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر. وقال يهودا كوهين والد أحد الرهائن: "سيدي الرئيس، لقد فشلت التجربة. لقد ضلل نتنياهو أنت وجميعنا في طريق لا يؤدي إلى أي مكان". فشل الاتفاق قبل المرحلة (ب) واستئناف الحرب لم يُفضِ إلى عودة الرهائن! تكثيف الضغط العسكري على حماس لم يُؤدِّ إلى تليين موقفها!

وأضاف أن "حماس تصر على نفس الشرط: تحرير الجميع مقابل وقف الحرب". "نتنياهو باعكم الأكاذيب بينما الرهائن يعيشون في الجحيم".

وتعتبر شهادات العائلات مؤثرة بشكل خاص. يحكي عمري ليبشيتز قصة والديه، عوديد ويوشيفيد ليبشيتز، اللذين تم اختطافهما على قيد الحياة من منزلهما في كيبوتس نير عوز. والدي، الذي اختُطف منفصلاً عن والدتي، تُرك ليعاني جسدياً وتوفي بعد عشرين يوماً بسبب نقص الرعاية الطبية. أما والدتي، ورغم تقدمها في السن، وبدلاً من إعادة بناء حياتها، فقد ناضلت يومياً من أجل عودة جميع الرهائن، في ظل التحريض والهجمات الشرسة. أحد الوالدين يشهد عن ابنه نمرود، الجندي المدرع الذي أرسلته بلاده، والذي تم أسره حياً بينما قتل جميع رفاقه في الدبابات بعد محاولته الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين.

رسالة العائلات واضحة ومجمعة: "أولاً الرهائن! أنهوا الحرب وأعيدوهم جميعاً فوراً! الأحياء والأموات - جميعهم الآن!"

ويقولون إنه بدون عودة جميع الرهائن، لن يكون هناك أي تعافٍ أو أمل، وسيكون من المستحيل إعادة بناء المجتمعات المدمرة. "نحن الذين سنعيد بناء المنطقة الحدودية نطالب أولاً بالرهائن!"

وبحسب الأرقام الواردة في هذا البيان، فقد تم حتى الآن قتل 41 رهينة نتيجة الضغط العسكري. وتخشى العائلات من أن تؤدي العمليات العسكرية المكثفة إلى تعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة للخطر، وأن تتسبب في اختفاء جثث من ماتوا بالفعل إلى الأبد.