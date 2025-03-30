تقرير: الإمارات تفرض حكم الإعدام على قتلة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغين

صرحت مصادر إسرائيلية في أبو ظبي، اليوم الأحد، إن السلطات الإماراتية فرضت عقوبة الإعدام على المواطنين الأوزبكيين الثلاثة المتهمين بقتل العضو في منطمة "حباد" في دبي، الحاخام تسفي كوغين في نوفمبر/تشرين ثاني 2024. ولم يرد تأكيد رسمي عن ذلك من الإمارات حتى الآن.

UAE Ministry of Interior

وأعلن عن مقتل الحاخام كوخين بعد ثلاثة أيام من اختفائه في 21 تشرين ثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث فقد الاتصال معه بعد ظهر يوم الخميش من مقتله، حيث لم يحضر الاجتماعات المقررة له ولم يرد على اتصالات عائلته. وفي أعقاب ذلك تواصلت زوجته الى ضابط الأمن في حاباد والذي بدور أبلغ المسؤولين الأمنيين في إسرائيل. وفي أعقاب ذلك انتقل التعامل مع القضية الى الموساد.

وعثر على جثمان الحاخام كوغين داخل سيارته في مدينة العين، على بعد نحو ساعة ونصف بالسيارة من دبي، وعليها عثر على آثار عنف. وذكرت التقارير أنه تم العثور على دليل لوجود صراع تم العثور في السيارة. وبحسب التقارير، كانت مجموعة مسلحة تلاحقه منذ مغادرته دبي، ثم اختطفته في منطقة البقالة حيث كان يعمل فيها كمشرف على تطبيق تعليمات الكوشير. وكشف تحقيق في إسرائيل في ذلك الوقت أن هؤلاء هم مواطنون من أوزبكستان فروا إلى تركيا، وتشير التقديرات إلى أن الإيرانيين هم من دبروا الحادث، وتتعامل قوات الأمن معه على أنه هجوم عدائي.