ما الذي جرى خلف الكواليس؟ السعودية تكشف رحلة فرار الزبيدي إلى أبو ظبي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وآخرين فرّوا من مدينة عدن إلى إقليم أرض الصومال عبر سفينة، وذلك بعد يوم من إعلان الرياض عن “هروبه” قبيل زيارة كانت مقررة إلى السعودية لبحث تطورات الأوضاع في جنوب وشرق اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن الزبيدي غادر ميناء عدن ليل 7 يناير/كانون الثاني بعد إغلاق نظام التعريف للسفينة، ووصل إلى ميناء بربرة ظهرًا، قبل أن يُنقل جوًا على متن طائرة من طراز “إليوشن” تحت إشراف ضباط إماراتيين. وأضاف أن الطائرة هبطت لاحقًا في مطار الريف العسكري في أبوظبي بعد مسار جوي تخلله إغلاق نظام التعريف.

وأشار المالكي إلى أن السفينة التي استخدمت في عملية الفرار تحمل علم سانت كيتس ونيفيس، وهو العلم نفسه لسفينة سبق أن نقلت عربات قتالية وأسلحة إلى ميناء المكلا وتعرضت لقصف سعودي. كما أكد أن التحالف لا يزال يتابع مصير عدد من الشخصيات التي كانت على تواصل مع الزبيدي قبل مغادرته عدن.

في السياق، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إنه التقى وفدًا من المجلس الانتقالي الجنوبي وبحث معه الترتيبات لمؤتمر القضية الجنوبية المزمع عقده في الرياض، معتبرًا أن تحركات الزبيدي “أساءت للقضية الجنوبية وأضرت بوحدة الصف”.

من جانبه، أكد مسؤول المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن المحادثات مع السعودية كانت “مثمرة”، مشددًا على الثقة الكاملة بقيادة المملكة ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.