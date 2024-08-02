ممثل حماس في إيران يتحدث عن لحظات إسماعيل هنية الأخيرة

نفى ممثل حركة حماس في إيران، اليوم (الجمعة)، في تقرير لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، ما تردد عن تصفية رئيس الجناح العسكري لحركة حماس، إسماعيل هنية، بعبوة ناسفة، مؤكدا أن لقد كان هجومًا جويًا وتحدث أيضًا عن الساعات الأخيرة من حياة هنية.

وقال ممثل حماس في إيران، خالد القدومي، إنه بعد تناول العشاء في مقر الرئاسة الإيرانية، والذي دعاه إليه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، انتقل هنية إلى مكان إقامته شمالي طهران. وأكد القدومي أيضاً أن هذا المكان لم يكن سرياً وكان معروفاً للكثير من الناس لأنه استضاف كبار المسؤولين الذين زاروا إيران. كما أكد أن هنية قام بزيارة علنية للبلاد.

كما قال القدومي أنه ناقش مع هنية اغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت، حيث صرح هنية له أنها "نهاية سعيدة لكل أخ محارب يحارب الكيان الصهيوني".

وبعد ذلك، وبحسب شهادة ممثل حماس في إيران، ذهب هنية إلى غرفته لينام - بينما كان حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان يحرسه خارج الغرفة وهو يقرأ القرآن - وبالفعل وجدوا مصحفا بين يدي شعبان بعد الاغتيال.

وفي الساعة 01:37 تعرض المبنى الذي مكث فيه هنية لصدمة وقال القدومي إنه خرج من المبنى وشاهد دخانا كثيفا وبعد ذلك مباشرة علم أنه تم اغتيال هنية. إضافة إلى ذلك، أشار القدومي إلى أنه كان هناك وميض أثناء الهجوم، وأنهم عندما وصلوا إلى غرفة هنية، كانت الجدران والسقف مدمرة. وأوضح القدومي أنه بناء على مظهر المكان الذي يرقد فيه هنية بعد الاغتيال وعلى ضوء جثمان هنية فإن عملية الاغتيال تمت عبر غارة جوية. لكنه أشار إلى أن الفرق الفنية المعنية في إيران ستعلن لاحقا نتائج تحقيقاتها في الأمر.