مصر تُشدّد على تطبيق القانون .. ترحيل أي أجنبي مخالف لـ"ضوابط الإقامة"

أعلنت السلطات المصرية عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لقوانين الإقامة في البلاد، مؤكدة التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

تُؤكّد مصر على تنفيذ إجراءات الترحيل وفقاً للقانون فقط، شملًا ارتكاب جرائم تستوجب الترحيل أو عدم حيازة أوراق الإقامة الشرعية، ونفي نيتها ترحيل أي لاجئ مُسجل، مُشددة على أن عمليات الترحيل تستهدف المخالفين فقط، سواء كانوا من اللاجئين أو غيرهم.

كما تُؤكّد مصر على تطبيق القانون دون تمييز بين الجنسيات، وأنّ عمليات الترحيل تتم بشكل مُنظم ومؤسسي.

ونواصل مصر جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتُؤكّد على أنّ عمليات الترحيل جزء من هذه الجهود.

وتُشير التقديرات إلى أنّ استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم تُكلّف الدولة المصرية أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو/حزيران الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ"طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة".