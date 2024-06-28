مصر تُشدّد على تطبيق القانون .. ترحيل أي أجنبي مخالف لـ"ضوابط الإقامة"

تُؤكّد مصر على تنفيذ إجراءات الترحيل وفقاً للقانون فقط، شملًا ارتكاب جرائم تستوجب الترحيل أو عدم حيازة أوراق الإقامة الشرعية

i24NEWS
i24NEWS
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في هذه الصورة الأرشيفية المؤرخة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2015، يظهر شرطي مصري يسير بالقرب من هرم في الجيزة، مصر.
في هذه الصورة الأرشيفية المؤرخة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2015، يظهر شرطي مصري يسير بالقرب من هرم في الجيزة، مصر.AP Photo/Nariman El-Mofty, FILE

أعلنت السلطات المصرية عزمها ترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لقوانين الإقامة في البلاد، مؤكدة التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

تُؤكّد مصر على تنفيذ إجراءات الترحيل وفقاً للقانون فقط، شملًا ارتكاب جرائم تستوجب الترحيل أو عدم حيازة أوراق الإقامة الشرعية، ونفي نيتها ترحيل أي لاجئ مُسجل، مُشددة على أن عمليات الترحيل تستهدف المخالفين فقط، سواء كانوا من اللاجئين أو غيرهم.

كما تُؤكّد مصر على تطبيق القانون دون تمييز بين الجنسيات، وأنّ عمليات الترحيل تتم بشكل مُنظم ومؤسسي.

ونواصل مصر جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتُؤكّد على أنّ عمليات الترحيل جزء من هذه الجهود.

وتُشير التقديرات إلى أنّ استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم تُكلّف الدولة المصرية أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

ورحلت السلطات المصرية منتصف يونيو/حزيران الحالي سودانيين كانوا يستقلون 7 حافلات بمحافظة قنا (جنوب مصر) بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية وصولهم إلى الأراضي المصرية بـ"طريقة غير مشروعة، مع عدم حملهم أوراقاً رسمية للإقامة".

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