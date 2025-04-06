مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون: "نتنياهو غير مؤهل لإقالة رونين بار"

قدم اليوم (الأحد) نحو 150 مسؤولا سابقًا في المؤسسة الأمنية التماسًا إلى الرئيس الإسرائيلي والمستشارة القضائية، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من اتخاذ القرارات المتعلقة بوكالات إنفاذ القانون.وأضاف أن "الشكوك الأمنية التي تتشكل تجاه ديوان رئيس الحكومة لا تسمح لنتنياهو باتخاذ قرارات أمنية في هذا الشأن". وتم إرسال الرسالة نيابة عن منتدى "حومات ماجن" الذي يضم، من بين آخرين، رؤساء الأركان والمفوضين ورؤساء الموساد ورؤساء الشاباك السابقين.

وأعرب المسؤولون الكبار عن صدمتهم من كلام وزير العدل ياريف ليفين الذي قال إنه إذا رفضت المحكمة العليا إقالة رونين بار من رئاسة جهاز الشاباك، فيجب على الحكومة ألا تعمل معه. "إن مقاطعة رئيس الشاباك تعني عملياً إنهاء الموافقة على الإجراءات المضادة التي تستهدف كبار مسؤولي حماس في غزة، ووقف الإجراءات المضادة ضد الهجمات في الضفة الغربية، وتحويل جنودنا في غزة إلى أهداف ثابتة، وإهمال حياة اليهود في دولة إسرائيل لكارثة أخرى في 7 أكتوبر".

Avshalom Sassoni/Flash90

وشرح المسؤولون في رسالتهم بالتفصيل بعض المخاوف التي تتشكل فيما يتعلق بالقضايا التي يرتبط بها نتنياهو. "في اليوم الذي بدأ فيه الكشف عن العلاقات المشبوهة مع الأضرار الأمنية غير المسبوقة بين أعضاء مكتب نتنياهو وقطر، اندهشنا أنه بدلا من إيقاف المشتبه بهم على الفور والأمر بإجراء تحقيق لضمان تطهير قدس الأقداس الأمني - مكتب رئيس الوزراء - من أي علاقة مرفوضة، يدعم رئيس الحكومة المشتبه بهم!"

Avshalom Sassoni/Flash90

وأضافوا أنه "بدعمه التلقائي لمن يتم التحقيق معهم في جرائم خطيرة ضد أمن إسرائيل، فإنه تسبب بالتشبهات الخطيرة أن تلتصق به. وعلاوة على كل ما سبق، من واجبكم التحرك وإيقافه قبل أن يجرنا جميعا معه إلى الهاوية".

"إن قرار تعيين رئيس جديد للشاباك حتى قبل جلسة المحكمة العليا، والذي تم إلغاؤه حتى قبل أن يجف الحبر، هو جزء من أسلوب يضمن الحرمان من الاستقلال المهني عن الشخص الذي يشغل المنصب"، اتهم مسؤولو الأجهزة الأمنية السابقون، وطالبوا رئيس الحكومة. "أنتم، بصمتكم أمام مثل هذه الشبهات الخطيرة وتبعاتها على كل قرار في الكابينيت والحكومة، وامتناعكم عن مطالبة رئيس الوزراء بالإجابة الشافية، تصبحون متواطئين في الإضرار بأمن الدولة!".