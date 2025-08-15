"تركيا هي من أفسدت اتفاق قسد مع الشرع "

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الاشتباكات في دير الزور وزيارة مظلوم عبدي المتوقعة الى فرنسا اكد مدير مؤسسة "كرد بلا حدود" كيدار بيري أكد أنه على ضوء الاوضاع الحالية انه "لن يكون اشتباك بين تركيا وقسد" لكنه من جانب أخر اكد ان تركيا هي من أفسدت الاتفاق بين الشرع وقسد" ، لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات بيري خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه ادهم حبيب الله وقال :"انه لن تكون مواجهة بين قسد وتركيا بسبب اتفاق السلام بين انقرة والاكراد والتزامات تركيا خلاله" واشاد بالاتفاق الذي ابرم بين الاقليات في مؤتمر الحسكة مؤكدا ان اللامركزية هي الحل الوحيد لسوريا " مؤكدا ان "تركيا هي من أفسدت الاتفاق بين قسد وحكومة الشرع"

رابط الحلقة كاملة:

رابط الحلقة كاملة: