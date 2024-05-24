السلطة الفلسطينية وحركة حماس ترحبان بقرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

أعربت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وقال مسؤول عن حماس"إننا نرحب بقرار المحكمة الدولية الذي يدعو قوات الاحتلال الصهيوني إلى إنهاء عدوانها العسكري على رفح. ونعتقد أن هذا ليس كافيا لأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخاصة في شمال غزة، لا يقل وحشية وخطورة"وتابع "إننا ندعو مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لطلب المحكمة الدولية هذا إلى إجراءات عملية لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ القرار. ونرحب بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في أعمال الحرب"

ومن جهتها قالت السلطة الفلسطينية إن "الرئاسة ترحب بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يمثل إجماعا دوليا على المطالبة بوقف الحرب الشاملة على غزة".