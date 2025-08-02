الجيش الأردني:"مقتل مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل من سوريا"

أشار الجيش الأردني إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".

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صورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.
صورة تم التقاطها خلال جولة قام بها الجيش الأردني تظهر جنودا يقومون بدوريات على طول الحدود مع سوريا لمنع التهريب ، في 17 فبراير 2022.Khalil MAZRAAWI / afp

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أعلنت الجيش الأردني في بيان، اليوم السبت، أن جنودا من قواته قتلوا مسلحين اثنين بعد إحباط محاولة تسلل، أمس الجمعة ،عبر الحدود مع سوريا"، مشيرا إلى أن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت فجر أمس من إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص المسلحين التسلل عبر الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة"، وفق ما نقلت وكالة "بترا"

إلى ذلك، أشارت إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد رصدهم ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بعد تبادل إطلاق النار وتراجع باقي أفراد المجموعة إلى العمق السوري".

وكان كل من الأردن وسوريا أعلنا قبل أشهر عدة عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في يناير الماضي.

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