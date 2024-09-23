نصرالله: "لم نعد قادرين على العض على الجرح" وفي إيران، سيسمحون للتنظيم باستخدام أسلحة حظرها الغرب

قال مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لصحيفة الجريدة الكويتية اليوم (الاثنين) إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعث رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عقب الهجمات على أجهزة الاتصال وأجهزة الاتصال اللاسلكي ، وبعد القضاء على قيادة قوة رضوان في بيروت، تأكيد أن "حزب الله لم يعد قادراً على العض على الجرح".

وذكر المصدر أن نصر الله أوضح أنه يرى أنه من الضروري تغيير معادلات الصراع التي يحافظ عليها حزب الله منذ 8 أكتوبر، وهي التوازن بين دعم حماس في قطاع غزة وعدم الدخول في حرب شاملة ضد إسرائيل. .

كما ادعى المصدر أن نصر الله قال إن منظمته تؤيد توسيع دائرة الهجمات في إسرائيل، كرد فوري على أي هجوم إسرائيلي. وذكر المصدر أيضًا أن الحرس الثوري نجح في إقناع خامنئي بالسماح لحزب الله باستخدام أسلحة جديدة، وهي الأسلحة التي اتفقت إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا على أنها لن تسمح لحزب الله باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، أوضح هذا المصدر أن هذه الخطوة تتناقض موقف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

المصدر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ادعى أيضًا أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تكون قادرة على ضمان أمان القوات الأمريكية في الشرق الأوسط - إذا تدخلت الولايات المتحدة لصالح إسرائيل. وكذلك، أشار المصدر إلى أن إيران أكدت أيضًا للولايات المتحدة أنها وحلفاؤها لن يكونوا ملزمين بأية قواعد سلوك متفق عليها، بعد أن كسرت إسرائيل هذه القواعد مؤخرًا. في الوقت نفسه، أعلنت إيران للولايات المتحدة أنه إذا لم يرغب الرئيس بايدن في تفاقم الحرب في المنطقة، يتعين عليه التدخل لوقف أنشطة إسرائيل ووقف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يصل إلى نقطة تعتبرها ايران وحلفاءها أنه لا مفر منها سوى الذهاب إلى الحرب.