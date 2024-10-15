أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن القتيل في عملية إطلاق النار قرب يافنيه هو شرطي إسرائيلي ، جاء هذا بعد أن أعلنت نجمة داوود الحمراء عن وفاة المصاب بعملية إطلاق النار قرب يافني وسط إسرائيل وهو بجيل الثلاثين حيث نقل بوقت سابق وهو بحالة حرجة الى المستشفى، بعد تعرضه لإطلاق النار في العملية قرب يافني، والتي أصيب بها وفقا لنجمة داوود الحمراء خمسة أشخاص توفي أحدهم، وتم تحييد المنفذ في المكان.

ووفقا للشبهات قام المهاجم بإطلاق النار تجاه سيارات على شارع 4 تجاه الجنوب، قرب مفترق يافنيه. وخلال ذلك هرب مصاب حالته متوسطة تجاه مفترق نير جاليم, المهاجم واصل طريقه بالسيارة بسرعة في شارع 4 وهو يطلق النار تجاه المركبات الأخرى. وفي النهاية اصطدم بحاجز لشرطة السير في مفترق حولوت وهناك تم تحييده من قبل رجال الشرطة.

ووفقا لنجمة داوود الحمراء تم تلقي بلاغ الساعة 11:06 عن حدثين لإطلاق النار في شارع 4 قرب مفترق يفني وفي مفترق نير جاليم.وقدمت الطواقم التي تواجدت الى هناك العلاج الطبي لمصابين رجل بعمر الثلاثين حالته حرجة في مفترق يفني ورجل حالته متوسطة في مفترق نير جاليم. وتحدثت نجمة داوود لاحقا عن خمسة إصابات حيث أصيب ثلاثة آخرين بصورة طفيفة ونقلوا جميعا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر بيان مستشفى اسوتا انه وصل اليهم أربعة مصابين أحدهم وصل وقد فارق الحياة، مصاب بصورة متوسطة يعاني من إصابات بجسده العلوي ومصابين بصورة طفيفة أحدهما طبيب كبير من المستشفى توقف في المكان لتقديم المساعدة والعلاج للمصابين. في حين أعلن مستشفى كابلان عن وصول مصاب لديه حالته متوسطة.