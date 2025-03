سوريا: العثور على متفجرات في حمص كانت معدة لـ"عمليات إرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، اليوم السبت، نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "بعد ورود معلومات تُفيد بتحركات مشبوهة، تمكنت إدارة الأمن العام بعملية أمنية محكمة من مداهمة أحد أوكار فلول النظام السابق في حي الوعر بحمص".كما نشرت صوراً تظهر ضبط أسلحة ومتفجرات، قالت إنها "كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة".

