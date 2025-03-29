سوريا: العثور على متفجرات في حمص كانت معدة لـ"عمليات إرهابية"

أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، اليوم السبت، نشرته عبر منصة "إكس"، أنه "بعد ورود معلومات تُفيد بتحركات مشبوهة، تمكنت إدارة الأمن العام بعملية أمنية محكمة من مداهمة أحد أوكار فلول النظام السابق في حي الوعر بحمص".كما نشرت صوراً تظهر ضبط أسلحة ومتفجرات، قالت إنها "كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة".

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وكانت إدارة الأمن العام في مدينة حمص، قد عثرت بداية الشهر الجاري على كمية من الأسلحة والذخائر في إحدى الآبار القديمة في قرية المضابع بريف حمص، مؤكدة أنها تعود لفلول النظام السابق.

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وأفاد المسؤول الأمني بريف حمص الجنوب الشرقي مهند سلامة لـ"العربية/الحدث.نت" حينها أن الأسلحة المضبوطة تستعمل عادة لتجهيز مجموعات قتالية فردية، ما يؤكد وجود مخطط كان قيد التحضير في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الكمية كانت مجهّزة لنقلها إلى مكان آخر قبل يوم واحد من ضبطها.