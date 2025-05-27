بحضور وفد مغربي || السلطات السورية تغلق مقرات شغلها ممثلو البوليساريو في دمشق

أكدت السلطات السورية إغلاق مقرات شغلها ممثلو جبهة "البوليساريو" في دمشق، وبحضور وفد مغربي رسمي، ووفقا لتقارير عربية انتقلت بعثة مشتركة تضم مسؤولون مغاربة ومسؤولين سوريين الى الموقع لمتابعة عملية الإغلاق الفعلي لإغلاق مكتب البوليساريو في دمشق.

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وأوضحت وكالة المغرب العربي للأنباء أن السلطات السورية "جددت من خلال هذه الخطوة، تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية".

وأضافت الوكالة: "أن هذه الخطوة تعكس أيضا الإرادة الراسخة لدى سوريا لتقوية تعاونها الثنائي مع المغرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وزارت بعثة تقنية تابعة لوزارة الخارجية المغربية دمشق لاستكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، وأفادت الوكالة أن الوفد المغربي باشر محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، شملت الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية.