"خطر على حياة البشر": مستشفى سوروكا لم يتعافى من الضربة الصاروخية الايرانية

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وجّه رئيس بلدية بئر السبع، روبيك دانيلوفيتش، نداءً عاجلاً اليوم (الأربعاء) إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الصحة حاييم كاتس، مطالباً باتخاذ قرار حكومي فوري لإعادة تأهيل وتطوير المركز الطبي الجامعي سوروكا، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت به خلال الحرب ضد إيران. وقال إن هذا الواقع قد يُعرّض حياة الكثيرين في النقب للخطر.

أوضح دانيلوفيتش أن هذه حالة طوارئ طبية وأمنية، إذ يُعدّ مركز سوروكا الطبي مركزًا طبيًا مركزيًا يخدم حوالي 700 ألف نسمة. ويستجيب المستشفى للطوارئ الأمنية، ويواجه الآن "واقعًا مستحيلًا". وأوضح أيضًا أنه بعد الإصابة المباشرة بالصاروخ الإيراني في قلب المركز الطبي، أصبح حوالي ثلث غرف العمليات وحوالي 40% من أسرّة المستشفى خارج الخدمة.

بحسب دانيلوفيتش، فإن معنى الضرر هو "إهمال صحة المرضى". كما أشار رئيس البلدية إلى أن الثغرات في البنية التحتية والنظام في سوروكا سبقت الأحداث الأخيرة، ولكن الآن، وبعد الأضرار الجسيمة والمستمرة، لم يعد بإمكاننا الانتظار. وقال: "أحذر من واقع صعب قد يضر بحياة الكثيرين في النقب. هذا هو الوقت المناسب لإدراك مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، من خلال قرار حكومي عاجل يعيد لسكان النقب أمنهم الطبي".

لنتذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي، خلال الحملة ضد إيران، أصاب صاروخ إيراني قسم الجراحة مباشرةً، ولكن تم إخلاؤه قبل ساعات قليلة بتوجيه من وزارة الصحة، وهي خطوة يُقدر أنها منعت كارثة كبيرة وإصابات كثيرة.

بسبب السقوط، اندلعت حرائق في عدة مواقع في المستشفى داخل أراضي المستشفى. كما سُجلت أضرار في غرفة الطوارئ، بالإضافة إلى أضرار طفيفة في مبانٍ أخرى، إلا أن المركز الطبي استمر في العمل. تم علاج عدد من المصابين بجروح طفيفة في المكان، وشخص واحد تم اعتباره مفقودًا في الموقع عُثر عليه سالمًا ومعافى بعد فترة وجيزة.