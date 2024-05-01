المرشد الأعلى الإيراني ينتقد جهود التطبيع مع إسرائيل

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن "الجهود الجارية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية لن تحل أزمة الشرق الأوسط وإن على الفلسطينيين أن يقرروا كيفية التعامل مع الصهاينة"، وتابع “يعتقد البعض أنه من خلال إجبار الدول المجاورة على تطبيع علاقاتها (مع إسرائيل)، سيتم حل المشكلة، هم مخطئون".

وأكد خامنئي على أنه "يجب أن تعود فلسطين إليهم (للفلسطينيين)،عليهم أن يشكلوا نظامهم الخاص،، وهذا النظام هو الذي يجب أن يقرر كيفية التعامل مع الصهاينة".

جاءت تصريحات علي خامنئي بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، إن "واشنطن مستعدة تقريبا لتقديم حزمة أمنية للسعودية إذا قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"

وفي السياق كشفت صحيفة "الغارديان" في تقرير، اليوم الأربعاء، أن السعودية والولايات المتحدة تدرسان خطة بديلة في ظل عدم إحراز تقدم في التطبيع مع إسرائيل على خلفية التعقيدات التي أوجدتها على الساحة الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس منذ ما يزيد عن ستة أشهر.

وبحسب التقرير، فإن "الإدارة الأميركية المقدمة على انتخابات وشيكة تسعى إلى اغتنام فرصة تاريخية من خلال التوقيع على اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسط تخوفات من فرص الموافقة عليها في الكونجرس.

عادت قضية التطبيع مع السعودية إلى الواجهة في خضم الحرب الدائرة في قطاع غزة مرفوقة بضغط أميركي على إسرائيل عبر الدهاليز الدبلوماسية للموافقة على إنهاء الحرب لقاء انتصار استراتيجي يتمثل بتطبيع العلاقات مع السعودية.