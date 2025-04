هذا هو حجم الضربة الاقتصادية التي تلقتها ايران بعد الانفجار في ميناء شهيد رجائي

أدى الانفجار الذي وقع الليلة الماضية (السبت) في ميناء بندر عباس في إيران إلى تعطيل 57% من طاقة التحميل والتفريغ في البلاد، بحسب بيانات هيئة الموانئ الإيرانية. اندلع حريق هائل خلال النهار بعد انفجار الحاويات مرة أخرى، ولا تزال الحرائق مشتعلة في المنطقة.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الانفجار الذي وقع في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران وقع في حاويات تحتوي على وقود مخصص للصواريخ الباليستية. ويدعم التقرير تقديرات شركة المخاطر البحرية "إمبري". وزعمت أيضا أن الحريق نجم عن "سوء التعامل مع شحنة من الوقود الصلب المخصص للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

لكن وزارة الدفاع الإيرانية نفت: "وجود أي عبوة ناسفة للاستخدام العسكري في منطقة الانفجار بميناء بندر عباس". واتهم حسين جعفري المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات الإيرانية الانفجار إلى "سوء تخزين المواد الكيميائية". وأكد أيضاً أنه تم توجيه تحذيرات في السابق بشأن تخزين المواد في الميناء. لكن متحدثا باسم الحكومة الإيرانية قال إنه على الرغم من أنه من المرجح أن تكون المواد الكيميائية هي سبب الانفجار، إلا أنه لم يتم تحديد السبب الدقيق بعد.

وقع الانفجار، أمس، في أكبر ميناء تجاري في البلاد، بالقرب من مدينة بندر عباس الجنوبية، وشعر به الناس على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا. وبعد مرور 24 ساعة على الحادث، تبين أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وتم إجلاء 1139 آخرين إلى المستشفيات. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أضرار جسيمة في الممتلكات، بما في ذلك المباني القريبة التي دمرت. في هذه المرحلة لا يزال الحريق في الميناء مستمرا، وحسب مصادر محلية، فإن 60 سيارة إطفاء و700 رجل إنقاذ يشاركون في عملية احتواء الحريق.