رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن موافقة الحكومة على قرار وقف نشاط الأونروا في مدينة القدس

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم (الأربعاء) الذي انعقد في متحف أراضي الكتاب المقدس بمناسبة يوم القدس، على تكليف وزارة القدس والموروث الإسرائيلي بالعمل على توفير خدمات بديلة للخدمات التي تقدمها حاليا منظمة الأمم المتحدة للإغاثة والتشغيل- الأونروا في القدس الشرقية، بما في ذلك في مجال الصحة والتعليم.

وجاء في شرح القرار أنه "خلال الـ 75 عاماً التي مضت على تأسيسها، أصبحت الأونروا وكالة ضخمة تجمع بين الخدمات الإغاثية والتعليمية، وتثقف من خلال الكتب المدرسية حول "حق العودة"، وبالتالي تعميق اعتماد اللاجئين على خدمات الأونروا، والترويج لسرد سياسي يديم حالة اللجوء والصراع العربي الإسرائيلي”.

تأثرت العلاقات بين إسرائيل والأونروا سلبا بالحرب التي اندلعت منذ ثمانية شهور في غزة لا سيما على ضوء تقارير جمعها الجيش الإسرائيلي تشير إلى انخراط هذه المنظمة في الصراع والتماهي مع حماس إلى حد تورط عمالها في الهجوم الخطير يوم 7 أكتوبر على البلدات الإسرائيلية وجر أسرى إلى غزة.

وأظهرت تقارير أخرى استخدام حماس منشآت إدارة الأمم المتحدة في غزة كأماكن لتخزين الصواريخ، بل إنهم أطلقوا الصواريخ منها على مدن إسرائيلية.

وفي أعقاب ذلك، وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزارة القدس والموروث الإسرائيلي بصياغة خطة عمل تهدف إلى توفير حلول بديلة للخدمات التي تقدمها حاليا إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في القدس، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون القانونية وبلدية القدس والسلطات الأخرى ذات الصلة.

Jamal Awad/Flash90

وعقب وزير القدس والموروث الإسرائيلي مئير باروش على القرار غير المسبوق بالقول: "ليس معقولا أن يكون هناك حضور في مدينة القدس لهيئة منافقة وفاسدة تابعة للأمم المتحدة، ومتواطئة بالفعل في المجازر الفظيعة التي تعرض لها شعبنا في الكارثة الرهيبة في سيمحات توراة. يعد هذا القرار خطوة مهمة على الطريق نحو القرار المطلوب الذي سيخرج الأونروا من مدينتنا".