نتنياهو:"التخلص من قادة حماس سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الحرب"

قال رئيس الوزراء الأإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على منصة "إكس" إن "كبار مسؤولي حماس المقيمين في قطر لا يكترثون لأمر سكان قطاع غزة. إذا تمت تصفيتهم، فستُزال العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب".

وأشار نتنياهو إلى أن "إجراءات محتملة ضد هؤلاء المسؤولين مستقبلًا".

واتهم نتنياهو قادة حماس بـ"عرقلة جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية".

وكانت حركة حماس، قد جددت، السبت المنصرم، التزامها وتمسكها بالمقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي أعلنت موافقتها عليه في أغسطس/آب المنصرم، وأكدت حماس في بيان انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً شاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.