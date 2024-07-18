بن غفير يطالب بفيديو من داخل الحرم القدسي "لعدم عودة المختفين الإسرائيليين بصفقة غير مسؤولة وعدم تراجع نتنياهو"

دخل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير صباح اليوم الخميس الى الحرم القدس، وبعد دخوله نشر فيديو وهو بداخل الحرم القدسي يدعي فيه أنه "جاء للصلاة من أجل عودة المختطفين، والمطالبة بمواصلة الضغط العسكري على حماس".

وقال بن غفير في بيان إنه "جاء للصلاة من أجل المختطفين والمختطفين حتى يعودوا الى البيت لكن ليس عن طريق صفقة غير مسؤولة، بدون استسلام. أنا أصلي وأعمل بصورة صعبة بأن تكون لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القوة لعدم التراجع والمواصلة حتى النصر- لزيادة الضغط العسكري، وإيقاف وقودهم - للفوز!"

في غضون ذلك، أدلى وزير الأديان الإسرائيلي ميخائيل ملكيالي (حزب شاس) هذا الصباح بتصريحات مع دانييل روث أفنيري في "النشرة الصباحية" بالقناة العبرية، حول أحداث الأيام القليلة الماضية - مشيرا إلى التوترات السياسية وهاجم بن جفير: "إنه يثير الائتلاف، لا أعرف لماذا- كشريك- هو يأخذ رهائن في الائتلاف. هو لا يتصرف بشفافية وأشعر بخيبة كبيرة جدا من تصرفاته. دعمنا بن غفير عندما عرض قوانين هامة له للتصويت- لكن للأسف هو لا يتصرف على هذه الطريقة الآن".