تقرير إيراني: "لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة بين طهران وواشنطن"

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه "لا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع أميركا"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد مقترح باتفاق مؤقت سواء من إيران أو أميركا"، وتابعت نقلا عن مصادر مطلعة "لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة".

وكان وزيرُ الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أكد جدية إيران في التوصلِ إلى حلٍ دبلوماسي يخدم مصالح الجميع. كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة أن ينص أيُ اتفاق على رفعِ جميع العقوبات عن إيران، مع السماح لها بمواصلةِ تخصيب اليورانيوم.

وتعليقا على الأخبارِ الواردةِ من واشنطن عن قرب توصل طهران إلى اتفاقٍ مع واشنطن، قال عراقجي إنه ليس متأكدا من ما إذا تم الوصولُ إلى هذا الهدف.

بدوره، قال علي شمخاني، مستشار للشؤون العسكرية والنووية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عبر منصة "إكس"، إن الرؤساء الأميركيين السابقين كانوا "يتخيلون" تدمير البنية التحتية النووية لإيران، وحذر من أن إيران لديها دفاعات قوية و"خطوط حمراء واضحة". وأضاف: "المحادثات تعزز التقدم، والمصالح والكرامة لا الإجبار أو الاستسلام".