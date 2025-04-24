حصري لـ i24NEWS: مطالب وشروط أحمد الشرع للتطبيع مع إسرائيل

التقى عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان في دمشق مع الرئيس السوري أحمد الشرع . وفي مقابلة خاصة مع المحلل الدبلوماسي للقناة العبرية عميحاي شتاين، بثت مساء اليوم (الخميس) ، يكشف عن رسالة الرئيس السوري للسلام ودعوته للتطبيع "في ظل الظروف المناسبة".

وتحدث مارلين عن انطباعاته عن المحادثة مع الشرع قائلاً: "كان هادئًا ومتأملًا. يمكنك أن ترى أنه يعمل بجد منذ أخذه السلطة من بشار الأسد". وقال النائب الذي زار سوريا للمرة الأولى برفقة النائب كوري ميلز، إن الرئيس السوري قال إنه يريد الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. لكن لديه عدد من الطلبات مقابل ذلك. أولا، يطالب إسرائيل بوقف مهاجمة الأراضي السورية وببقاء سوريا موحدة. أما المطلب الثالث، والذي قد يكون إشكاليا بالنسبة لإسرائيل، فهو التوصل إلى اتفاق بشأن وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وعلى جبل الشيخ من الجانب السوري، وفي مناطق أخرى مثل المناطق العازلة.

وطالب الشرع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن البلاد. لكن الولايات المتحدة لديها شروط، وشدد ستوتزمان: "نريد احترام حقوق الإنسان والمرأة احترامًا كاملًا. ثانيًا، نرغب في أن تكون لهم علاقات جيدة مع إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع معنا أيضًا".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جير ستجوري إن "العديد من الدول تريد الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم. وسنفعل ذلك بسرعة".