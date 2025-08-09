وزيرا مصر وتركيا يتفقان على مجابهة قرار إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة

قد يعجبك أيضًا -

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، على "تكاتفَ جهود البلدين المشتركة لمجابهة قرار إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة بكل الوسائل"، وقال عبد العاطي: "هناك توافق مع تركيا بشأن سبل التعامل مع الأزمات التي تواجهها المنطقة"، موضحاً أن العلاقات بين مصر وتركيا "تشهد مرحلة مهمة من التلاقي الاستراتيجي".

جاءت تصريحات عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين في مدينة العلمين الجديدة، حيث قال "اتفقت مع الوزير فيدان على إدانة قرار إسرائيل احتلال كامل غزة، وأكدنا تكاتف جهودنا المشتركة لمجابهة هذا القرار بالوسائل كافّة"، ولفت وزير الخارجية المصري إلى إن بلاده تعمل "بتنسيق كامل مع تركيا في ما يتعلّق بالملف الفلسطيني والأوضاع بغزة".

وفي السياق وصف وزير الخارجية التركي مخطط السيطرة الكاملة على غزة بأنه "مرحلة جديدة من سياسة إسرائيل التوسعية والإبادة الجماعية"، وأضاف أنه وبصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قرر دعوة دول المنظمة لاجتماع لمناقشة الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة".