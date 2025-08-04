يائير نتنياهو يهاجم قطر وأميرها ووالدته :"إنهما هتلر ومساعده غوبلز "

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هاجم يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية ، قطر، إحدى الوسطاء في المفاوضات للتوصل لصفقة مختطفين، مساء الاثنين، واصفًا إياها بـ"ألمانيا النازية المعاصرة". وكتب نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي متهما وقال إن "قطر هي القوة الرئيسية وراء موجة معاداة السامية غير المسبوقة في جميع أنحاء العالم". وحسب قوله، إنها موجة معاداة للسامية "لم نشهدها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

https://x.com/i/web/status/1952426140120859129 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وكتب يائير نتنياهو على حسابه على موقع X: "كل يهودي في جميع أنحاء العالم في خطر محدق بسبب التشهير باليهود والدولة اليهودية من قبل قطر، التي تستثمر مليارات الدولارات في هذا". وأشار إلى أمير قطر ووالدته وكتب: "إنهما هتلر ومساعده غوبلز ".