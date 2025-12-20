الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على مشتبه به بالانتماء لتنظيم داعش في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن "جنود الجيش الإسرائيلي نفذوا عملية، الأربعاء المنصرم، في منطقة رافد جنوب سوريا، أسفرت عن إلقاء القبض على مشتبه به بالانتماء لتنظيم داعش".وأوضح الجيش "الجنود الإسرائيليين أكملوا العملية في سوريا بالتعاون مع استخبارات الجيش الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "تم نقل المشتبه به إلى الأراضي الإسرائيلية لاستكمال الإجراءات القانونية".كما أسفرت العملية عن العثور على أسلحة ومصادرتها.

وقال البيان "قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال منتشرة على طول حدود مرتفعات الجولان لحماية دولة إسرائيل ومواطنيها".

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن عن عملية واسعة النطاق للقضاء على إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وذلك بعد مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم جهادي في تدمر.