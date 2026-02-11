التحالف الدولي ينهى سنوات من الوجود العسكري في التنف ويغادر نحو الأردن

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات التحالف الدولي غادرت قاعدة التنف بالكامل، الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، متجهةً نحو الأراضي الأردنية، منهيةً بذلك سنوات من الوجود العسكري في منطقة استراتيجية وحساسة في البادية السورية.

وتم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، حيث بدأت الفرقة 54 بالانتشار داخل القاعدة ومحيطها، مع تثبيت نقاط عسكرية وفرض إجراءات أمنية مشددة. ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح مهام إدارة القاعدة أو طبيعة الانتشار في المرحلة المقبلة.

ولا تزال دوافع الانسحاب غير معلنة رسميًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان جزءًا من إعادة انتشار مؤقتة أم انسحاب نهائي، وما يترتب على ذلك من تأثيرات ميدانية وأمنية في المنطقة.

ويذكر أن قوات التحالف الدولي استقرت في قاعدة التنف منذ اندلاع الثورة السورية، وأعلنت المنطقة المحيطة بها منطقة عسكرية مغلقة بقطر 55 كيلومترًا، ومنعت دخول قوات النظام والجماعات الموالية له، لتصبح القاعدة نقطة ارتكاز استراتيجية لمراقبة التحركات العسكرية وتأمين خطوط الإمداد في عمق البادية السورية.

ويأتي هذا الانسحاب في وقت تتزايد فيه التحليلات حول إعادة تقييم الوجود العسكري الأجنبي في سوريا، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات الأمنية ويضع مستقبل منطقة التنف أمام سيناريوهات متعددة خلال الفترة المقبلة.