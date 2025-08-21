دعوات بن غفير لهدم قبر عز الدين القسام في حيفا تثير استنكارا واسعا
دعوة الوزير بن غفير اثارت ضجة كبيرة وموجة غضب كبيرة في الشارع العربي، اذ اعتبروها استفزازا
وسام كبهامراسل قناة i24NEWS العربية
دقيقة 1
أثارت دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير لهدم قبر الشيخ المجاهد عز الدين القسام موجة غضب واسعة. إذ يعتبر عز الدين القسام رمزا بارزا بـ"تاريخ المقاومة الفلسطينية"، ومحاولة المساس بقبره تعتبر استفزازا صارخا للشارع العربي. مراسلنا وسام كبها زار قبر القسام في نيشر قرب حيفا وأعد لنا التقرير التالي والذي يمكنكم مشاهدته أعلاه.
