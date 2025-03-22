وزير الدفاع اللبناني: نرفض العودة إلى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار

جددوزير الدفاع اللبناني ميشال منسي في بيان، مساء اليوم السبت، "رفض العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم"، ولفت إلى أن "الجيش باشر التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية".

وأكد منسي على "أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الأراضي اللبنانية".

وطالب منسي، الدول الراعية لاتفاق وقف النار بـ"ردع العدو الإسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كات، تعليمات للجيش بتنفيذ موجة ثانية من الغارات الجوية على لبنان.

وذكر بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع، بأن كاتس ونتنياهو أمرا الجيش الإسرائيلي بـ"استهداف عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، ردًا على إطلاق الصواريخ في وقتٍ سابق من اليوم السبت".

فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، عن مقتل خمسة أشخاص و11 مصابا جراء غارة إسرائيلية على بلدة تولين جنوبي البلاد"