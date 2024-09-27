السعودية تعلن عن التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية في نيويورك (فيديو)

أعلنت السعودية عن إقامة تحالف لإقامة دولة فلسطينية، وأعلن وزير الخارجية السعودي بأن الجلسة الأولى للتحالف المذكور ستكون في الرياض.

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جاء الإعلان عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك. حيث أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين".

وأضاف: "إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وفق ما نقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

ودعا الوزير بن فرحان جميع الدول إلى "الانضمام لهذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل".