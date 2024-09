السعودية تعلن عن التحالف الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية في نيويورك (فيديو)

أعلنت السعودية عن إقامة تحالف لإقامة دولة فلسطينية، وأعلن وزير الخارجية السعودي بأن الجلسة الأولى للتحالف المذكور ستكون في الرياض.

