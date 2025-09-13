قد يعجبك أيضًا -

على خلفية هجوم الدوحة وتأثير هذا على امكانية حدوث تصعيد الأوضاع مع الدول العربية وقطر، استبعد محلل شؤون الشرق الأوسط عمر الرداد حدوث مثل هذا التصعيد وقال إن "العلاقة الاستخباراتية الإسرائيلية القطرية قوية رغم الهجوم". لمشاهدة مداخلته كاملة.

جاءت تصريحات الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله وقال إنه :" لا يعتقد أن الأمور وصلت الى حد التصعيد، لنتذكر أنه رغم عدم وجود علاقة رسمية وديبلوماسية بين قطر وإسرائيل لكن رئيس الموساد برنياع وغيره من ضباط الاستخبارات الإسرائيلية وغيره من الوفود المفاوضة زارت الدوحة أكثر مما زارت عواصم السلام الإبراهيمي وأكثر مما زارت عمان والقاهرة ". مؤكدا "وجود علاقات استخبارات قوية الى حد كبير جدا بين البلدين " مشيرا الى قضية "قطر جيت".

الحلقة كاملة: