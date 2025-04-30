وزير الخارجية الإيراني: "سنجري محادثات نووية الدول الأوروبية العظمى"

نحو اتجاه جديد؟ تعتزم إيران إجراء محادثات بشأن القضية النووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا - اعتبارا من الجمعة المقبل، بالتزامن مع بدء الجولة الرابعة من المحادثات مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الأربعاء).

ويؤكد أن المحادثات في روما "تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن". وأضاف عراقجي أنه برأيه: "الدول الأوروبية الثلاث فقدت دورها (في الملف النووي) بسبب السياسة الخاطئة التي اتبعتها"..

ويشار إلى أن زير الخارجية الإيراني هاجم إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً إن "خيالها المتمثل في قدرتها على إملاء ما يجب على إيران فعله أو عدم فعله منفصل تماماً عن الواقع، وبالتالي فهو لا يستحق الرد". وقال ذلك في ضوء تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر السياسة الدولية الذي عقده معهد جيه إن إس في القدس، حيث قال إن هناك التزاما "بتفكيك البنية التحتية النووية لديهم" كجزء من اتفاق سيمنعهم من الحصول على الأسلحة. وأضاف نتنياهو أن "الاتفاق الناجح هو الاتفاق الذي يحرم إيران من القدرة على تخصيب اليورانيوم".

وأضاف رئيس الحكومة أنه "لحسن الحظ، لدينا الآن رئيس في واشنطن ملتزم، كما يقول، 'لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية'". وأضاف نتنياهو أن هناك التزامًا بتفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية "في إطار اتفاق يمنعهم من الحصول على أسلحة"، وأن "هذا لا يعني أنهم لن يخصبوا اليورانيوم - بل أنهم لن يمتلكوا القدرة على تخصيب اليورانيوم" من خلال تدمير أو إزالة أجهزة الطرد المركزي. "هذا هو جوهر الأمر"