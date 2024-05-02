كبيبوتس بئيري: مقتل درور أور الذي اختطف في 7 أكتوبر، وجثمانه محتجز لدى حماس في غزة

أعلن كيبوتس بئيري ، مساء اليوم الخميس، أنه تم التأكد من مقتل درور أور، الذي اختطف في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وأن جثته محتجزة حاليا من طرف حماس في غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من عدم اليقين بعد اختطاف درور أور خلال الهجوم العنيف الذي أودى بحياة زوجته يونات.

كما تم اختطاف طفلي عائلة أور، نعوم (17 عاما)، وألما (13 عاما)، في الهجوم.

وتم إطلاق سراح الطفلين في نهاية المطاف بموجب صفقة تم التوصل إليها في نوفمبر/تشرين الثاني.