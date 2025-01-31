ضابط إسرائيلي سابق: من المتوقع تشكيل تحالف سني إسرائيلي مقابل وقف الحرب في غزة يبدأ من قطر والعراق وتونس

صرح غريشا يعقوبتيش- ضابط سابق وخبير بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال مداخلته في التغطية الخاصة لقناة i24NEWS العربية عن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والتي أدارها أدهم حبيب الله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع الى إنشاء "تحالف سني إسرائيلي مقابل وقف الحرب في غزة يبدأ من قطر والعراق وتونس". كما أشار الى أن إفراج حماس عن التايلنديين الخمسة جاء بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إردوغان، بحسب ما نقلته وسائل اعلام تركية.

وقال غريشا"أعتقد أن الأمر الأخير الذي يريده الرئيس ترامب هو العودة الى الحرب والقتال، وإن خارطة المصالح التي سيطرحها كما أسمع أنا من عدة مصادر، لا توجد هدايا مجانية، بما معنى أن رئيس الحكومة نتنياهو هو الزعيم الأول الذي يصل الى لقاء عند الرئيس ترامب، هذا لن يكون بالمجان، إلى جانب هذا سيكون ثمن يجب على إسرائيل دفعه، أعتقد أننا نرى بواسطة وقف إطلاق النار في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة بدء عملية واسعة جدا ستطال دولا كثيرة في الشرق الأوسط وليس فقط السعودية".

وأوضح غريشا أن التغييرات في الشرق الأوسط تقود الى هذا التحول :"ما شاهدناه بعد الحرب في لبنان والضربات القوية التي تلقاها حزب الله ، رأينا عامل الدومينو ، نحن نرى المحور الشيعي يبدأ بالانهيار، لا أقول أنه انهار ورأينا هذا يتجلى في لبنان، أن حزب الله ضعف، وهذا ساهم بتمكن الجولاني من الإمساك بالحكم، رأينا العراقيين الذين قرروا قبل وقف إطلاق النار مع حزب الله بيومين وقف القتال ، العراق هي جزء من التغيير الذي نتحدث عنه ونرى لدى ايران انغلاق".

وأضاف :"أرى حدوث ديناميكية في الشرق الأوسط ستشمل دولا مثل قطر تونس العراق وسوريا ، ودول لم نحلم أن نصل معها الى هذا الحد، ليس فقط تطبيعا، أنا أتحدث عن أمور أكبر من التطبيع قد تصل الى اتفاق شراكة دفاعية مشتركة، والى هذا يسير الرئيس ترامب"

ولفت غريشا في مداخلته الى أن إفراج حماس عن المختطفين التايلنديين الخمسة جاء بأوامر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الى حركة حماس، وهو أمر تحدثت عنه وسائل الإعلام التركية.