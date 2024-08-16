لمنع التصعيد الإقليمي والترويج لاتفاق الرهائن: وزير الخارجية الإسرائيلي يستقبل نظيريه البريطاني والفرنسي

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اللذين جاءا إلى إسرائيل لمنع التصعيد الإقليمي والترويج لاتفاق الرهائن.

وأوضح كاتس للوزيرين الفرنسي والبريطاني أن "نتوقع من فرنسا والمملكة المتحدة أن تقولا لإيران بشكل واضح وعلني إنه ممنوع مهاجمة إسرائيل، وإذا هاجمت فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سينضم إلى إسرائيل، ليس فقط للدفاع عنها ولكن أيضًا لمهاجمة أهداف مهمة" في الداخل الإيراني".

وبحسب يسرائيل كاتس قال في بيان "يجب على إيران أن تفهم أنها إذا لم توقف عدوانها المباشر والوكالة ضد إسرائيل، فإنها ستدفع ثمناً باهظاً في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية - وأن هذه هي الفرصة الوحيدة لتجنب حرب شاملة" ، وزأوضح وأوضح أن "إسرائيل لن تكون قادرة على الامتناع عن الرد بقوة على أي هجوم ضدها".

وأشار كاتس إلى أنه"قلت لوزيري خارجية فرنسا والمملكة المتحدة: إذا هاجمت إيران، فإن إسرائيل تتوقع أن ينضم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى إسرائيل ليس فقط للدفاع ولكن أيضًا للهجوم على أهداف مهمة في إيران".

ومن جهته شدد الوزير الفرنسي متحدثا من القدس، إلى جانب نظيره البريطاني، اليوم الجمعة، على أن "باريس تدين هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية جيت في الضفة الغربية"، وبدوره، أكد لامي أن "عنف المستوطنين أمر غير مقبول ويؤثر على مفاوضات وقف النار".