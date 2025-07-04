محلل سعودي: القضاء على حماس وإعلان دولة فلسطينية قبل التطبيع

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على خلفية الانباء عن احتمال توقيع اتفاقيات تطبيع مع دول عربية بينها السعودية وإبرام اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، أكد المحلل السياسي والكاتب السعودي دحام العنزي ان " اقامة الدولة الفلسطينة والقضاء على حماس قبل اي تطبيع"، لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

وصرح العنزي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي ان" السعودية تشترط اقامة الدولة الفلسطينية بعد ترتيب البيت الفلسطيني والقضاء على حكم حماس في غزة والتفاهم داخل الحكومة الاسرائيلية على مبدأ السلام، ويتم الحديث عن سلام بين غزة وفلسطين، وبعد هذا كله يأتي دور السعودية او غيرها من الدول لابرام الاتفاقيات مع إسرائيل".

رابط الحلقة كاملة: