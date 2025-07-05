إسرائيل: نتنياهو يقيل المتحدث باسمه عمر دوستري قبل زيارته للولايات المتحدة

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قبل لحظات من رحلته إلى الولايات المتحدة، أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتحدث السياسي باسمه، عمر دوستري، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلمت قناة i24NEWS أن "هناك مشاكل في مكتب رئيس الوزراء مع دوستري منذ فترة طويلة"، وخلال زيارته السابقة إلى واشنطن، رُقّي نتنياهو توباز لوك، وهو مستشار إعلامي آخر، على حساب حزب الليكود. ووفقًا لمحيط نتنياهو، كانت مسألة الإقالة "متداولة" وكان من شبه الواضح أنه لن يكون في الزيارة الحالية للولايات المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، كانت هناك علاقات متوترة بين دوستري وزوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو. لم تكن سارة راضية عن دوستري مهنيًا، ودفعت نتنياهو إلى اتخاذ هذه الخطوة. قبل حوالي شهر، قرر المكتب تعيين زيف أغمون متحدثًا إضافيًا، بهدف سحب صلاحيات دوستري وبالتالي إبعاده.

وفي أغسطس/آب من العام المنصرم، قرر نتنياهو تعيين الدكتور عمر دوستري متحدثًا باسم رئيس الوزراء، البالغ من العمر 37 عامًا، يتمتع بخبرة في مجال الاتصالات، وحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بار إيلان. عمل باحثًا في معاهد بحثية، ونشر مقالات في المجالين العسكري والأمني. يُذكر أن هذا التعيين جاء بعد أن أعلن المتحدث السابق، توباز لوك، في مايو/أيار الماضي عن تركه منصبه بعد حوالي عام ونصف. وبعد انتهاء فترة عمله، عاد ليشغل منصب مستشار نتنياهو في حزب الليكود، ومسؤولًا عن العلاقات الخارجية للحزب.