أبرز نقاط الاتفاق المبدئي بين قوات قسد والحكومة السورية

تطرقت مصادر سورية الأربعاء إلى ابرام اتفاق مبدئي بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحكومة دمشق، يأتي هذا بعد مواجهات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي بين الجانبين ويشمل عددا من النقاط والجوانب الأمنية الهامة، والذي يندرج ضمن المساعي لتوحيد المجتمع السوري ومواجهة التهديدات المتزايدة.

مداخلة الصحافي من الجولان عطا فرحات:

الصحافي من الجولان عطا فرحات يطلعنا على تفاصيل جديدة حول الاتفاق وقال إنه بحسب مصادر في "قسد"، فإن الاتفاق ينص على بقاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، مع رفع العلم السوري على المعابر بدلاً من أعلام "قسد"، في خطوة رمزية تشير إلى إعادة الارتباط المؤسساتي بين الجانبين.

كما ينص الاتفاق على دمج قوات مكافحة الإرهاب (YAT) ضمن وزارة الدفاع السورية، لتنتشر في مختلف المحافظات السورية، نظرًا لخبرتها الواسعة في محاربة تنظيم "داعش" وتسليحها القوي. وأفادت التقارير بأن هذه القوات ستتولى مهام أمنية في عدد من المدن تحسبًا لاحتمال عودة نشاط الجماعات الإرهابية.

وأكد فرحات أن هناك حديثًا عن انتشار هذه القوات في الساحل السوري، حيث ستغادر القوات الأجنبية المتواجدة هناك والمتهمة بارتكاب انتهاكات، ما من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان لدى السكان المحليين.

وأضاف أن تنسيقًا يجري مع القيادات السياسية والدينية في السويداء لتمكين وحدات من "قسد" من دخول المحافظة، وهو ما قد يساهم في حل الأزمة المزمنة التي تواجه حكومة أحمد الشرع.

ورغم أن الاتفاق تم توقيعه في مارس\آذار الماضي، إلا أن تفعيله جاء بعد الاشتباكات العنيفة بين الجانبين قبل أسبوع، ما اعتبره مراقبون تقدمًا استراتيجيًا لصالح "قسد" التي تمكنت من فرض حضورها كلاعب سياسي وعسكري رئيسي في المشهد السوري.

ومع ذلك، يبقى ملف اللامركزية الإدارية – الذي تطالب به كل من "قسد" والسويداء – العقبة الأكبر أمام التوصل إلى تسوية نهائية، إذ لا تزال حكومة دمشق متمسكة بنظام الحكم المركزي.

ويحمل الاتفاق أيضًا بُعدًا عسكريًا واضحًا، حيث يُنتظر أن تُشكّل "قسد"، المدعومة بتدريب أمريكي وخبرة ميدانية كبيرة، نواة الجيش السوري الجديد في حال تم التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف.