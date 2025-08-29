تركيا تعلن قطع كل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الإسرائيلية

قد يعجبك أيضًا -

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في بيان، اليوم الجمعة أن بلاده قررت قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل. وكجزء من هذا القرار، سيتم إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، وأضاف "ترتكب إسرائيل مجزرة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وتستمر خططها لاحتلال القطاع، إنها تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود".وتابع "نعمل مع قطر ومصر في محاولة لإيجاد حل جوهري للقضية الفلسطينية، في حين يحاول وزراء متطرفون زيادة التوترات باقتحام المسجد الأقصى".

وفي السياق حذرهاكان فيدان من أن "السماح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهورة في فلسطين وخاصة بغزة سيؤدي إلى إشعال المنطقة بأكملها"، مشيرا إلأى أنه "إذا سُمح لإسرائيل بمواصلة هجماتها المتهورة في فلسطين وخاصة بغزة فإن الأمر لن يقتصر على الفلسطينيين وسيؤدي لإشعال المنطقة بأكملها".

ومن المتوقع أن تؤثر الخطوة التركية على جوانب عديدة من حياتنا اليومية، وستؤدي، من بين أمور أخرى، إلى زيادة أسعار الرحلات الجوية وزيادة الواردات إلى إسرائيل. ويعني إغلاق الأجواء التركية أمام الشركات الإسرائيلية إطالة أوقات الرحلات وارتفاع الأسعار.

ومن بين مسارات الرحلات التي ستتأثر الرحلات الجوية إلى جورجيا وأذربيجان. ومع ذلك، لم تتلقَّ شركات الطيران الإسرائيلية تعليمات رسمية بهذا الشأن بعد. قطاع البناء من القطاعات الأخرى التي ستتأثر، إذ تُستورد نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة للبناء من تركيا. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، حوالي 40% من الحديد المستخدم في هذه الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد المقاطعة التركية، استمر وصول جزء كبير من مواد البناء إلى إسرائيل عبر طرق غير مباشرة. شهدت العلاقات الإسرائيلية التركية تقلبات في السنوات الأخيرة، حيث أُعيد السفراء إلى بلادهم في نهاية عام 2023. إضافةً إلى ذلك، فرضت تركيا في أبريل/نيسان 2024 قيودًا على الصادرات إلى إسرائيل في 54 فئة مختلفة، تُستخدم في قطاعي البناء والبنية التحتية. وجاءت هذه الخطوة على خلفية رفض إسرائيل الطلب التركي بوقف المساعدات الإنسانية في غزة. وبعد حوالي شهر، أُعلن أن أردوغان أمر بوقف جميع العلاقات التجارية بين البلدين.